Se niegan regidores a compartir su sueldo

Matamoros, Tam. - Los regidores Minerva Mata Trejo y José Manuel Raygoza García representantes del Movimiento obrero 20/32 afirmaron que no donarán el 50 por ciento de su sueldo a sus suplentes como se había acordado para llegar a estas posiciones en el Cabildo de Matamoros.

No donarán la mitad de su sueldo para sus suplentes como era el acuerdo con el movimiento al ir como candidatos en su representación en el Cabildo.

"No fue un acuerdo como tal, fue una medida para proteger a nuestros compañeros suplentes ya que ellos no tienen un cargo un sueldo, estamos dispuestos en apoyarlos porque trabajaron durante toda la campaña de una manera intensa, no nos estamos desentendiendo de ellos", dijo la regidora Minerva Mata Trejo.

"No se llego a un acuerdo ni interno, lo que siempre hemos aclarado, nosotros estamos dispuestos y no hemos perdido la línea en apoyo a nuestros suplentes, estamos buscando el apoyo porque se lo han ganado y lo del sueldo en su momento lo voy aclarar", dijo el regidor Juan Manuel Reygoza García.

El acuerdo era que se estarían dividiendo el suelto entre titular y suplentes de los regidores, sin embargo, ambos representantes del pueblo afirmaron que no estarán haciendo dicha donación.