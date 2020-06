Se niegan a cerrar hasta tener decreto

La actividad comercial de Reynosa continuará sin cambios hasta que no se actualice el decreto de la nueva normalidad en el Diario Oficial del Estado, así lo advirtió la representación local de la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco).

Esto pese a que desde el pasado fin de semana existe una recomendación dirigida al ayuntamiento para que los comercios no esenciales que forman parte de la fase I, retomen los cierres por lo menos hasta el 11 de julio.

Los empresarios insisten en no cerrar: "No vamos a cerrar, no lo haremos hasta que no actualicen el decreto de la nueva normalidad, de hecho no hemos sido notificados por nadie, por lo que todo seguirá abierto con las debidas precauciones, no queremos ir en contra de la ley, solo haremos que se respeten las condiciones que dice la parte oficial", mencionó Roberto Cruz, secretario general

Desde el pasado 1 de junio cuando entró en vigencia la nueva normalidad alrededor de 3 mil 500 comercios de esta frontera abrieron, entre ellas tiendas de ropa, zapatos, joyería, accesorios, novedad, spas, estéticas, peluquerías, de belleza, entre otras relacionadas, bajo la premisa de guardar sana distancia, obligar a los clientes a usar cubrebocas, pasar por un filtro sanitario como tapete sanitizador y prueba de temperatura al ingresar.

Al decretarse un nuevo cierre, las pérdidas económicas serían mayores para el gremio e incluso podrían existir casos de bancarrota.

"Apenas comenzamos a recuperarnos, es muy difícil pensar en un nuevo cierre, aunque sea parcial, esperemos que no sea necesario, que las autoridades designen otras medidas de prevención, porque todos tenemos familias, necesitamos llevar alimento a casa, pagar servicios, es una situación muy complicada".

Tan solo durante los festejos del 10 de mayo, estos negocios en Reynosa perdieron alrededor de 45 millones de pesos.

Por lo que la Fecanaco se mantendrá firme. "Por lo pronto la actividad comercial permanecerá como hasta hoy, nuestros afiliados están en la misma postura, no habrá cierres hasta que exista algo oficial".

Por su parte, autoridades estatales no han anunciado sanciones ni multas contra quienes desobedezcan la parte oficial.

Los negocios seguirán abiertos por lo menos hasta que no existan modificaciones en los decretos de la nueva normalidad.