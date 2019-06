Se niega Emilio Lozoya a comparecer ante juez

Cd. de México.- Emilio Lozoya Austin anunció que no comparecerá ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte para afrontar la imputación por lavado de dinero, al no existir las condiciones ni las garantías legales para hacerlo.

En una carta dirigida a la opinión pública, expresó su deseo de colaborar con las investigaciones de la Fiscalía General de la República para informarle quiénes son los funcionarios que participaron en los hechos que se indagan, sin importar su nivel o jerarquía.

"Es claro que si me presento ante el juez de control me van a vincular a proceso y van a pretender dictar prisión preventiva justificada, no obstante que el delito que se me imputa no lo amerita y nunca me sustraje de la acción de la justicia, en consecuencia, tengo todo el derecho de cuidar mi libertad, ya que todas estas acciones son definitivamente una persecución política orquestada en mi contra", dice en una carta firmada de su puño y letra.

"Quiero manifestar que en el momento que la Fiscalía General de la Nación (sic) me dé las garantías a las que tengo derecho, de inmediato estoy dispuesto a colaborar y manifestar la verdad histórica y jurídica de todos los hechos suscitados, en el periodo en que me desempeñé como Director General de Petróleos Mexicanos, en donde aclararé qué funcionarios, del nivel que sea, intervinieron en lo que hoy se investiga".