Se niega a dar la cara. Discriminan en escuela primaria

Río Bravo, Tam.- Tras el escándalo que se suscitó en la primaria Miguel Hidalgo, en donde pequeña de capacidades diferentes, fue rechazada para matriculación por la directora del turno vespertino, Flor Alicia Moreno, medios de comunicación acudieron la tarde del jueves al plantel, en donde encontraron una negativa rotunda a entrevistar a la funcionaria escolar.

Fue entre las 13:15 y las 14:00 horas, que este medio buscó a la directora del plantel, para que diera su versión de los hechos, sobre la acusación que hace la familia de la pequeña Samantha Jacinto Hernández, en el sentido de que se le negó el ingreso a ese plantel público para estudiar su educación primaria.

Tras entrevistarse este reportero con una persona que fue identificada por los padres de familia, como la intendente, esta negó que la directora estuviera en el plantel, pese a que los jefes de hogar, señalaron que se había introducido por el portón que comunica al estacionamiento de la institución.

No obstante que este reportero y un representante de la Oficina de Enlace Legislativo del III Distrito, solicitamos que se agendara una cita con la directora, no hubo respuesta de la intendente, limitándose a repetir, que la directora no estaba, por lo que no se pudo recabar la versión oficial sobre este caso.

-

Dan opción en matutino

Luego de que se le negara la inscripción en el turno vespertino de la primaria Miguel Hidalgo, a la niña Samantha Jacinto Hernández, por determinación de la directora Flor Alicia Moreno, el pasado miércoles, autoridades del mismo plantel pero del turno de la mañana, abrieron sus puertas a la pequeña.

Fue el director matutino, José Antonio Bustillos quien en entrevista, dijo que pese a tener cupo completo, en ese turno tienen espacio para ella, "yo sí la acepto, pero la maestra (directora), ¿por qué no la aceptó?, ella tiene que aceptar si la señora escogió esa escuela, es obligación de la directora, el sistema sí lo permite", no obstante que hace varias semanas inició el ciclo escolar.

Bustillos Reveló que las primarias más pobladas, cuentan con un Usaer, consistente en un equipo de maestros de Educación Especial para atender a alumnos con discapacidad, es este caso discapacidad motriz.

Agregó que en casos graves, solo se pide a los padres o tutores del menor discapacitado, su presencia para en caso de que el alumno quiera acudir al sanitario.

El directivo mostró su solidaridad con la tutora y la niña discriminada y también se sumó al clamor social para que sea aceptada en el turno que escogieron los familiares de la agraviada.





OFRECEN. Autoridades del mismo plantel, pero del turno de la mañana, ofrecieron espacio a la pequeña Samantha Jacinto Hernández.

José Antonio Bustillos, director del turno matutino.