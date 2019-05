Se niega Chemour a renovar el contrato de arrendamiento

Altamira, Tam.- La empresa industrial Chemour, antes denominada Dupont, se niega a la realización de un nuevo contrato de arrendamiento por tierras que utilizan para los ductos de descargas de aguas al mar; ejidatarios del ejido Francisco I. Madero reclaman sus tierras.

Evaristo Escobedo Camacho, comisariado del referido ejido informó que desde el 8 de marzo del 2018 se venció el pasado contrato que amparaba 6 años, y a la fecha la empresa se ha negado a realizar uno nuevo, "no hemos podido tener ningún arreglo con la empresa, sólo nos tienen a vueltas y vueltas y pues, no se vale".

Precisó que desde 1956 se ha signado este tipo de contratos entre empresa y 30 ejidatarios por la renta de 1,400 metros por 25 de ancho, alrededor de 35 mil metros cuadrados los que ahora reclaman por falta de un nuevo convenio, "no hay problema de que no hayan pagado, hay problema porque no se ha realizado el contrato".

Mencionó Escobedo Camacho que el último pago anual fue de 213 mil pesos, dinero que se distribuyó entre los 30 ejidatarios conforme les correspondía de tierra ocupada.

Dijo que buscarán por la vía legal que la empresa responsa, ya que de lo contrario podrían proceder a retomar sus tierras, tapando los ductos que ocupa la empresa para el desagüe de aguas "tratadas" al mar.