Se niega Ariana al amor... luego se retracta

Cd. de México.- Ariana Grande ya no cree en el amor, según lo había dicho en unas publicaciones en Twitter que borró momentos después.

"En realidad... ya no quiero un 'siguiente'. El amor verdadero no existe. ¡Espero que estén teniendo un gran día", decía uno de sus tuits.

En una publicación más reciente, la intérprete se retractó de su concepción sobre el amor verdadero.

"El amor verdadero tal vez exista, yo sólo tenía hambre", escribió.

La cantante había hecho mención en el texto a su más reciente sencillo, "Thank U, Next", en el cual hace un recuento de sus relaciones pasadas y canta que, aunque agradece a todos sus ex novios, es hora de dejar entrar a un nuevo amor.

"Me acuerdo de cuando era una romántica sin esperanza", dijo Grande en otro tuit.

El videoclip del sencillo fue lanzado este viernes y ya cuenta con casi 60 millones de visualizaciones.