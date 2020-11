Se niega AMLO a felicitar a Joe Biden; esperará resultado final

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, evitó pronunciarse sobre los resultados de la elección presidencial de Estados Unidos, en la que la fórmula demócrata Joe Biden-Kamala Harris es virtual ganadora.

"Vamos a esperar que se terminen de resolver todos los asuntos legales. No queremos ser imprudentes, no queremos actuar a la ligera y queremos ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y respetuosos del derecho ajeno", expresó desde Villahermosa, en línea con lo que ha manifestado Donald Trump, quien ha impugnado los resultados en varios puntos.

Sin embargo, López Obrador aseveró que "no tiene pleitos" con ninguno de los dos candidatos estadounidenses y que, por el contrario, con ambos hay buena relación.

"El presidente Trump ha sido muy respetuoso con nosotros y hemos logrado muy buenos acuerdos. Y le agradecemos porque no ha sido injerencista y nos ha respetado. Y con el candidato Biden, lo mismo. Lo conozco desde hace más de 10 años que nos entrevistamos; le presenté una carta dándole a conocer el por qué de nuestro movimiento, de nuestra lucha, hablamos sobre la política migratoria, de modo que no hay malas relaciones. Solo que yo no puedo decir: 'felicito a un candidato o felicito al otro' porque quiero esperar a que termine el proceso electoral", comentó.