Se muestran indestructibles

"Hemos sabido llevarnos muy bien y creemos en el trabajo del otro, los personajes crecieron y nosotros también. Lo que ambos muestran en la historia es muy verídico, muy creíble", dice O´Donnell, en videoconferencia desde California.

"Y creo que, para no errar, lo cierto es que como en todo tipo de relación, hay pros y contras, pero, en general, la química se nota y al público le ha gustado", añade LL Cool J.

LOS VIERNES

Por medio de la señal de A&E, la temporada 12 del spin off de la teleserie se transmite cada viernes, a las 22:00 horas, con su nueva tanda de episodios en Latinoamérica, en la cual ambos agentes vuelven para enfrentarse a una misión de alto riesgo y que amenaza la seguridad nacional.

Los dos cuentan, en la videocharla, cómo han hecho madurar a sus personajes y, sobre todo, que casi 12 años después el gusto por proseguir en este oficio ha prevalecido para ambos.

"Nunca había estado en una producción por tanto tiempo, y me ha resultado muy complaciente y alentador porque he cambiado muchísimo. Ahora tengo cinco hijos, trabajo en Los Ángeles y he personificado a un agente muy complejo y lleno de virtudes emocionales que me han hecho crecer con él.

"Ha habido una evolución innegable: Callen buscaba primero sus orígenes, por qué creció en hogares adoptivos, y conforme hemos crecido, dejó atrás el pasado y se concentra en el presente. Los personajes, como nosotros, tenemos que crecer", puntualiza el actor, de 50 años.

VAN POR MÁS BATALLAS

Hermanados por las circunstancias, los agentes están listos para una nueva batalla. LL Cool J, también rapero, señala que ha sabido conducirse de la mejor manera para mantener vivos, alerta y maduros a sus personajes.

"Hemos crecido, y la humildad debe ser, y ha sido, la principal virtud para permanecer. Cuando empecé mi carrera (como músico) entendí que todo se resume en un compromiso con muchas personas; no es sólo el staff, sino todo el equipo de producción.

"Me siento muy agradecido de poder continuar con este programa, que genera expectativa y nos propone un crecimiento único. Hemos hecho personajes que, a la par que nosotros, han crecido", asevera el cantante, de 53 años.

Esta nueva temporada cuenta con las características, detrás de cámaras, de haberse rodado bajo estrictos protocolos de seguridad por la pandemia de Covid-19 y con la idea de mantener la salud y el bienestar de todos los involucrados, afirmaron.

"Era muy importante tener en mente que debíamos estar seguros, pero era un hecho que queríamos mostrar que con muchos cuidados podíamos hacerlo. Al final mandamos un mensaje de que estamos presentes y nos quieren ver, hacemos entretenimiento. ¡y lo logramos!", indica O´Donnell.

DRAMA Y ACCIÓN

El drama, la acción y la tensión se mezclan nuevamente en NCIS: Los Ángeles desde ahora, ya que Callen continúa su relación con Anna a pesar de las circunstancias, mientas que Sam asume un papel más neutral en casa luego de la muerte de su esposa y el crecimiento de sus vástagos.

El primero de los episodios aborda la misión de ambos protagonistas masculinos, quienes al descubrir que un bombardero ruso desapareció mientras volaba sobre territorio estadounidense, tratan de hallarlo para recuperar las armas a bordo antes de que los soldados se deshagan de ellas.

Nos sentimos muy complacidos de haber concluido el rodaje en tiempos tan difíciles y complejos. Generamos una atmósfera ideal de trabajo en tiempo de pandemia y lo hicimos todos, en conjunto". Chris O´Donnell, actor