Se muestra sin maquillaje

Ciudad de México

La actriz Fernanda Castillo compartió en su cuenta de Instagram una fotografía sin maquillaje.

“La fragilidad de la mañana”, escribió junto a la instantánea con casi 66 mil “Me gusta”.

Sus fans le dedicaron mensajes como:

“Mi admiración para con usted bella siempre, lo dicho su belleza de alma siempre se externa, es usted mi modelo a seguir”, “Siempre lo he dicho una mujer por la mañana sin maquillaje es ver su hermosura en toda la expresión de la palabra. Hermosa Mony”, “Creo es la foto más hermosa que te he visto, porque eres tú, la persona, no la artista”.

El pasado 21 de febrero se estrenó la serie de Telemundo “Enemigo íntimo”, protagonizada por Fernanda Castillo y Raúl Méndez, ambos compañeros en “El Señor de los Cielos”.