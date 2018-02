Se muestra Caixinha tranquilo pese a malos resultados

Pedro Caixinha negó que sienta presión por la racha negativa que tiene Cruz Azul en el Clausura 2018, la cual es de siete partidos sin ganar en la Liga.



De hecho, el entrenador afirmó que en su faceta en los Guerreros (2013-2015) se sentía más agobiado.



"Si me preguntan '¿sientes la presión?', no. La sentí más aquí (en Santos), mucho más aquí. No siento presión de lidiar con lo que amo, por lo que soy apasionado por hacer. Me molesta que las cosas no estén saliendo", dijo tras la derrota ante el cuadro lagunero.



Al ser cuestionado sobre la posibilidad de ser despedido, el luso dejó esa cuestión a la administración celeste.



"El puesto del entrenador, ya sea el mío o de cualquiera, siempre empieza a restar desde el primer día que llega. Así son esas cosas", expuso.



"Esas decisiones (de correrme) caben tomarlas a quien me contrató. Estoy con toda la fuerza para llevar las cosas adelante, con esa perseverancia. Creo mucho en la institución, en el grupo de trabajo y solo así vamos a sacar las cosas adelante".



Sobre el juego ante Santos, Caixinha reconoció que su plantel se vino abajo tras el primer gol en contra.



"El equipo hasta el gol ha estado haciendo sus cosas, ha venido a pelear el juego y ha hecho bien hasta este momento pero ya con nueve partidos disputados, nada más ocho puntos y la tercera derrota las cosas malas también permean", agrego.