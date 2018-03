Se molesta Osorio por bajas de Croacia

El que la Selección de Croacia liberara a sus mejores jugadores antes de enfrentar este martes al Tri, caló hondo en el seno del cuadro nacional, en especial para el técnico Juan Carlos Osorio.



"Es lamentable, porque la idea de estos partidos es enfrentar al rival con su mejor once y nosotros tomar la decisión de cómo lo podemos enfrentar. Honestamente, y en lo personal, anhelaba un juego con algunos de los mejores jugadores en la posesión de la pelota, me refiero a (Ivan) Rakitic, a (Luka) Modric, a (Mateo) Kovacic, lastimosamente ellos han tomado otra decisión", comentó el estratega colombiano.



Osorio reconoció que nunca se imaginó pasar por esta situación, pues parte del plan para medirse a estos sinodales es que cuenten con sus mejores hombres.



"Sí me parece que a futuro los organizadores tienen que tener en cuenta esa situación, normas dentro del contrato para que se pueda jugar contra el mejor once posible del rival", agregó.



Sin embargo, el técnico tratará de darle vuelta la página a esta situación y concentrarse para el duelo del martes.



"Seguramente vamos a encontrar la manera de sacar el mayor provecho posible y va a ser seguramente fructífero para algunos o todos los nuestros", finalizó.



El Tricolor llegó esta tarde a Dallas, Texas, donde se concentrará antes del partido ante Croacia.