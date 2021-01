Se mofa Greta Thunberg de salida de Donald Trump

"Parece un anciano muy feliz con un brillante y maravilloso futuro", escribió la activista en su cuenta de Twitter y adjuntó una foto del Presidente abordando su helicóptero para salir por última vez de la Casa Blanca.

Thunberg utilizó palabras similares a las que el Mandatario le dedicó en un tuit de septiembre de 2019.

En aquel entonces, Trump adjuntó un video que mostraba a una emocional Thunberg, entonces de 16 años, dando un discurso en el que cargaba contra los líderes mundiales por no atender la crisis climática.

"Parece una chica muy feliz con un brillante y maravilloso futuro".

Luego, Trump también dedicó otros tuits contra la activista, quien inició una campaña de huelgas escolares semanales para visibilizar la crisis climática. Su esfuerzo luego se convirtió en un movimiento mundial.

"Qué ridículo. Greta debe trabajar en su problema de manejo de la ira y luego ir a ver una película clásica con un amigo", escribió Trump.

Thunberg también hizo suyas las críticas de Trump y las plasmó en su biografía de Twitter: "Una adolescente trabajando en su problema de manejo de la ira. Actualmente disfrutando y viendo una película clásica con un amigo".

He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! pic.twitter.com/G8gObLhsz9