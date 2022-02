Se mete John Boyega en la mente de sus personajes

Intéprete de Finn en la saga de La Guerra de las Galaxias, y de Jake Pentecost en Pacific Rim: La Insurrección, el británico de 29 años habló de su metodología para adentrarse en un personaje, tal como sucedió con la película 892.

"Lo que me mueve para elegir un proyecto es la investigación emocional. Hay algo muy placentero, curioso y obsesivo en entender qué sucede en el personaje que interpretaré, qué pasará por su mente y cómo se sentirá. "Poco a poco me he descubierto como un actor lleno de curiosidad sobre averiguar de los sentimientos de los demás, y por medio de los personajes te sale, hay algo de 'metiche'. sí, eso podría ser. Te metes, escudriñas, obligas a saber qué hay, ya sean dolores, traumas, gustos, placeres. es fascinante", expresó Boyega vía remota desde su departamento en Londres. Desde allá se conectó para hablar del filme dirigido por Abi Damaris Corbin, y que se presentó en enero en el Festival de Cine de Sundance.