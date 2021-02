Se mantienen municipios en alerta por onda gélida

Cd. Victoria, Tam.- La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer que en las próximas horas se estará sintiendo un nuevo descenso en las temperaturas en la mayor parte del estado, con indicadores de hasta menos siete grados Celsius para Nuevo Laredo.

El boletín de PC estatal no descarta la formación de heladas, en particular para la franja fronteriza así como en zonas del altiplano; será el lunes cuando Nuevo Laredo estará registrando la temperatura mínima, -7° C, Reynosa -5° C y Matamoros -4° C.