Se mantienen cierres en INE

El Mañana Staff.- Todavía no existe fecha para que los módulos de atención del Instituto Nacional Electoral (INE) de esta frontera retomen sus actividades, por lo que en las puertas de las oficinas del distrito 09 permanecen los letreros de clausura.

"Para el instituto su salud es muy importante, por lo que para evitar la propagación del nuevo coronavirus, este modulo brindará el servicio de atención ciudadana hasta nuevo aviso", explica el cartel.

El trámite de mayor demanda en las oficinas del INE es la actualización o emisión de credenciales de elector, que quedó frenado desde finales de marzo debido al cierre por la contingencia.

Por lo que se abrió una posibilidad para obtener a través de internet una constancia, en la que el ciudadano pudiera identificarse en aquellos casos de emergencia.

Este documento se expide en un lapso no mayor a 7 días, no genera costo y está disponible para aquellos que extraviaron o cuya fecha de vencimiento no es posterior al 2019.

En los carteles fijados en las puertas, también aparecen los pasos para ingresar a este trámite.