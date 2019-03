Ciudad de México.-

40 años no han sido fáciles para Pedro Fernández, a pesar del éxito de sus más entrañables canciones como "Yo no fui" o "El aventurero", con las que se ha ganado el cariño incondicional del público.

Pedro inició su trayectoria a la edad nueve años con su disco "La niña de la mochila azul", después vendrían grandes materiales discográficos como "Guadalajara" o "Vicio", entre otros. No obstante el artista expresa lo que le hubiera gustado saber sobre el mundo de la música.

"Si pudiera darle un consejo a mi yo de joven sería: ´cuidado, no tomes decisiones apresuradas. Piensa bien lo que quieres hacer y a dónde quieres llegar". A veces nos deslumbran y nos venden un cuento de hadas. A mi me dijeron: ´con este disco vas a lograr esto y tú vas a ser aquello´. Y resulta que en el calor del momento tomas una decisión que es equivocada. Esto me hubiera permitido saber cómo lidiar con las compañías discográficas, ya que en una ocasión congelaron mi música por tres años y luego por un poco más".

DEFIENDE SU GÉNERO

A pesar de que en los últimos años el género que ha predominado es el urbano y se ha visto menos difusión de la música ranchera, Pedro Fernández se ha mantenido fiel a su género y lo ha plasmado en su último álbum.

Ante esto, el cantante sostiene que la música mexicana ha tenido momentos de crisis, pero es un sonido que forma parte de la identidad de nuestro país

"Mientras pueda voy a defender el mariachi. Voy a buscar que nuestro género y nuestra música se siga difundiendo en cualquier parte del mundo".

El cantante aseguró que fue él quien innovó dicho género con su álbum "Mi forma de sentir", al incluir en el mariachi algunos instrumentos que no eran propios del estilo musical y daban un sonido menos añejo.

PREFIERE CANTAR QUE ACTUAR

"El aventurero de América" ha hecho famosas películas como "Coqueta", junto a Lucero. También grabó distintas telenovelas de las que resalta "Hasta que el dinero nos separe", junto a Itatí Cantoral. No obstante a su popular carrera en la actuación, siempre ha sido la música su pasión y motor de vida.

"Prefiero la música. Lla actuación me ha permitido desarrollarme en un ámbito que nunca pensé. El actuar se dio de rebote, afortunadamente. Creo que no lo hice tan mal y por eso me siguieron contratando, hicimos muchas cosas exitosas".