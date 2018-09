Se mantiene vigente

Los Ángeles, Estados Unidos

Si Madonna es "La reina del pop", Cher es entonces "La emperatriz del entretenimiento". Ha obtenido un Óscar, tres Globos de Oro, un Emmy, un Grammy y un Disco de Oro en las últimas cinco décadas.

"Parece que tengo un montón de nuevos fanáticos, jóvenes, pequeños. Es grandioso. Honestamente no me lo esperaba", dijo entusiasmada Cher con una sonrisa juguetona que rompe fugazmente el aura aristocrática en un hotel en West Hollywood.

Cherilyn Sarkisian, su nombre de pila, nació en El Centro, California, en 1946, en plena posguerra. Tiene ascendencia armenia, por el lado de su padre y europea y cherokee, por el de su madre.

TODO UN ÍCONO

Para cierta generación siempre será el ícono de la contracultura de los 60 y la única voz de contralto que, junto con su exmarido Sonny Bono, dio al mundo "I got you babe".

Pero ha venido impresionando y deleitando desde que rompió la era del dúo Sonny y Cher para emerger en 1989 con una chaqueta de cuero y un traje ceñido al cuerpo con el video "If I could turn back time," un cuarto de siglo antes de que el twerking entrara en el léxico.

"Believe" la introdujo a una nueva generación en 1998, con su innovadora modificación de voz a este estilo robótico y digitalmente mejorado por la que ahora es famosa.

´MAMMA MIA´ LA INSPIRA

Tras estar concentrada en su show en Las Vegas, el pasado verano se reunió con Meryl Streep, amiga de hace tiempo y compañera en Silkwood, para cantar dos de los temas más insignes de ABBA para "Mamma Mia! Vamos otra vez", la secuela del musical de 2008 inspirado en la banda sueca.

La película la inspiró a grabar su álbum 26: una colección de canciones de ABBA que llamó "Dancing Queen", que consiste en una mezcla de canciones versionadas en el estilo inconfundible de Cher.

"Mamma Mia y Waterloo son muy similares a las originales. No quería cambiarlas de ninguna manera", dijo en entrevista. Con las otras, no hay forma de que suene como esas chicas, por lo que lo mejor es hacer sólo lo que sw y esperar que salga lo mejor posible".

Con sólo 10 temas para escoger, Cher comentó que se decidió por una mezcla de los clásicos de todos los tiempos con algunos de sus favoritos personales, como "Chiquitita", "One of us" y "Name of the game".

"Cantar es diferente a oír y creo que una cosa importante para mi fue tratar de mantener la esencia de ABBA y tratar de mezclarme con ella", concluyó.

¡Leyenda viva!

> Su disco "Dancing Queen" salió ayer a la venta con 10 canciones

> El 2 de diciembre recibirá un nombramiento del Kennedy Center

> El musical "The Cher show" llegará a Broadway en diciembre

NUEVO DISCO. Ya se encuentra en todas las plataformas digitales "Dancing Queen".