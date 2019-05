Se mantiene 'Endgame' en la cima

Los Ángeles, Estados Unidos.

Endgame se colocó por tercera semana consecutiva en el primer lugar de las taquillas en cines de Estados Unidos y Canadá.



The Walt Disney Co. informó que la película de superhéroes obtuvo un ingreso estimado de 63.1 millones de dólares en los cines de Estados Unidos y Canadá, lo que eleva su total regional a 723.5 millones.



Pokémon: Detective Pikachu abrió su presentación en cartelera en el segundo lugar, con 58 millones de dólares.



The Hustle, con Anne Hathaway y Rebel Wilson, ocupó el tercer lugar con 13.6 millones a pesar de las críticas.