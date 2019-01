Se mantiene el turismo médico

"No ha sido un problema grave, algunos de manera muy esporádica reportaron algunas personas que llegaban tarde porque no habían tenido tiempo de cargar gasolina". Juan José Villarreal Rosales, representante del Consejo Empresarial de Turismo Médico.

Pese a que todavía no hay gasolina al 100 por ciento en todas los expendios de la ciudad, el turismo médico en Reynosa, no ha tenido problemas.

Juan José Villarreal Rosales, vicepresidente del Consejo Empresarial de Turismo Médico (CETUM), comentó solamente sufrieron algunos retrasos de proveedores o de familias que tenían citas, pero no pasó a más.

"No ha sido un problema grave, algunos de manera muy esporádica reportaron algunas personas que llegaban tarde porque no habían tenido tiempo de cargar gasolina, por las filas, no querían perder el lugar, pero no tuvimos mayores problemas", dijo.

En el caso de algunos proveedores de Monterrey, no había suficiente abasto, por lo que se retrasaron , pero no fue a mayores.

Actualmente todavía hay estaciones de servicio cerradas, mientras que otras se mantienen vendiendo el combustible, algunas con filas cortas, pero sin que se genere caos como los primeros días del desabasto en la región.

El Gobierno Federal, recientemente anunció la contratación de choferes para las nuevas pipas que van a distribuir el combustible, a fin de que ya no se genere desabasto en diferentes partes del país.