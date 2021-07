Se mantiene ausentismo para renovar pasaportes

En la actualidad la SRE reporta un nivel de atenciones de hasta 110 personas al día, quienes buscan el documento como identificación o para salir del país, con vigencia de entre 1 a 10 años. Pero para recibir atención, es necesario esperar hasta 1 mes, ya que solo se atienden a personas con citas, que son proporcionadas por una línea telefónica nacional. "Nosotros no decidimos quien si o no, eso es desde México ellos tienen un sistema y a nosotros solo nos arroja una lista, la recomendación que hacemos para quienes tramitar, actualizar o renovar el pasaporte es que prevean tiempo, y que no realicen pagos en lugares ajenos a bancos, además de que las citas no se dan en internet".

Desafortunadamente, expresó Salvador, no se puede atender a ciudadanos sin cita, aún y cuando exista ausentismo.

"Esos lugares se pierden, nosotros no podemos pasar a alguien más", concluyó.