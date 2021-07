Se manifiestan ´Teachers´ en Victoria; piden reconocimiento de antigüedad

Cd. Victoria, Tam.- Maestros de la materia de Inglés de diferentes municipios del estado se manifestaron en esta capital para exigirle a la Secretaría de Educación de Tamaulipas el reconocimiento de hasta 18 años de antigüedad, los docentes marcharon por céntricas calles para dirigirse al Palacio de Gobierno en donde fueron recibidos por personal de la Secretaría General.

"Hasta el momento no nos han dado esa seguridad en la antigüedad que es muy importante porque al no reconocernos nuestra antigüedad no gozamos también de ciertos derechos que también corresponden a eso; somos arriba de dos mil maestros de todo el estado", dijo la ´teacher´ Enedelia Trejo Cervantes del municipio de Tampico, "si no nos reconocen esa antigüedad tampoco tenemos derecho a otras cosas que los docentes tienen y que como añadidura también deberíamos tener nosotros como docentes que somos".