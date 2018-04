Se manifiestan migrantes en el muro fronterizo

Cientos de migrantes de El Salvador, Nicaragua, Honduras, y Guatemala llegaron hasta el muro fronterizo en Tijuana desde donde cantaron sus himnos nacionales y gritaron "¡Sí se puede!".

Posteriormente, este domingo se espera que pidan asilo en Estados Unidos en el puerto fronterizo de Tijuana.

Los migrantes centroamericanos llegaron desde el jueves pasado a Mexicali, en Baja California, y después se trasladaron a Tijuana donde los albergues están saturados.



Se calcula que habrá unos 500 migrantes en esta frontera.

En el muro, alrededor de las 09:30 horas, se reunieron contingentes de centroamericanos de lado de la playa de Tijuana y, desde la playa de San Diego, California, un grupo de manifestantes los apoya para conseguir el llamado "sueño americano".

"Bienvenidos refugiados", dicen las pancartas de los manifestantes de lado de Estados Unidos, provenientes desde Los Ángeles.



"¿Por qué nos matan por qué nos asesinan? Si somos la esperanza de América Latina, ¡Viva Centroamérica! Aquí allá la lucha seguirá ", gritan ambos contingentes.



"Alerta, alerta, alerta de migrantes de América Latina", continúan las voces de los centroamericanos desde Tijuana.



Mientras tanto, los migrantes demuestran que los muros no son barrera, ya que los han trepado con agilidad hasta poder sentarse en el borde y saludar a sus connacionales que los observan de lado estadounidense.



Niños y adultos cantan el himno de cada país centroamericano desde el muro.



En tanto, varias unidades del Buró de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) custodian las actividades desde un parque en Estados Unidos.



Dos cometas se encuentran elevados sobre el muro fronterizo, uno dice "Refugees welcome here" ( bienvenidos refugiados) y el otro "Parques no muros".