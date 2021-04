Se manifiestan en respaldo a profesor al que Aureoles empujó

Otra de las cartulinas dice: "Profesor no estás solo; tu pueblo te respalda; #TodosSomosAguililla".

El párroco de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Aguililla, Gilberto Vergara, expuso que, con relación a este tema, pidió al mandatario que "no se equivoque".

--"Ocupamos un gobierno que nos proteja"

"No somos halcones; somos la voz de un pueblo cansado de tanta violencia y de un gobierno que no lo defiende", precisó.

"Sabemos que las cosas se ven distintas cuando se viaja volando entre nubes, pero a ras de tierra, buscando caminos para sacar nuestros enfermos o traer alimentos, las cosas son más crudas, con retenes, con balas, con amenazas", recriminó el sacerdote.

Gilberto Vergara aclaró que los habitantes de Aguililla no son enemigos de Silvano Aureoles, ni los que atacan a las autoridades.

"No necesita empujarnos; nosotros caminamos rectamente; simplemente ocupamos un gobierno que nos proteja y que nos guíe. No elegimos vivir así; no queremos vivir así; pero la violencia nos tiene acorralados", enfatizó el párroco.

Y agregó: "Queremos transitar con libertad, vivir sin miedo, progresar con trabajo honesto, vivir nuestra fe con alegría... ¿será mucho pedir? Recuerde que somos el pueblo que usted juró servir. Oraciones por usted".

Desde la semana pasada EL UNIVERSAL dio a conocer que, por separado, personal de las fuerzas armadas y del Cártel Jalisco Nueva Generación, trozaron los caminos y carreteras.

Lo anterior ha dejado incomunicada a la población, sin que hasta el momento se registre desabasto de insumos y productos de la canasta básica, aclaró el sacerdote.

En ese punto de la Tierra Caliente Michoacana, se disputan el territorio el CJNG y Cárteles Unidos, lo que ha derivado en un escenario de violencia.

Para evitar que el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional salgan a recorridos, el CJNG ha utilizado pobladores de ese municipio como escudo humano.

Además, que los enfrentamientos a tiros y ataques armados continúan en esta zona de la Tierra Caliente.