Se manifiestan contra despidos

Más de 150 trabajadores de la planta Pentair Technical Products, S. de R. L. de C.V. ubicada en el Parque Industrial del Norte se manifestaron públicamente en la puerta principal del lugar demandando que cesen los despidos injustificados que se han venido registrando de unos días a la fecha.



Al grito de "!ya basta!, !exigimos respeto!", el grupo inconforme encabezado por Elpidio Ramírez, Óscar Villanueva, Nicasio Ramírez, Antonio Mayo y Aryemir Martínez, se mantuvieron en el acceso por espacio de varios minutos y advirtieron que no entrarían a trabajar hasta que les dieran solución al problema que enfrentan.

Los inconformes demandan de los representantes de la empresa una explicación y un compromiso responsable de que no los van a despedir aún cuando dijeron que uno de los coordinadores operativos se plantó ante ellos amenazándolos con que si seguían con el movimiento pagarían las consecuencias.

Exigieron también que otro sindicato los represente, entre en defensa de sus derechos porque el gremio "blanco" que dirige Juan Rivas, nada ha hecho en beneficio de ellos.

Dijeron además que a pesar de que mediante oficios que nada les pasará a pesar de que la fábrica cambiará de razón social, sienten temor de que esto al final de cuentas no sea cierto, "pues ya son seis los empleados que han sido dados de baja".

A pesar de que les dicen que con el cambio de nombre de la fuente de empleo seguirán igual salarios y prestaciones sociales, los quejosos no tienen confianza en esas palabras o anuncios que hace la planta.

"Por tanto estamos solicitando el apoyo de algún sindicato que realmente venga a defendernos porque sentimos que están siendo pisoteados nuestros derechos", dijeron al reportero de esta casa editora.

TENSIÓN

150 los trabajadores de la planta Pentair Technical Products, S. de R. L. de C.V. que se manifestaron.

6 los empleados que han sido dados de baja.





Y en Mirsa no los dejan entrar

Bajo el argumento de que causaron destrozos en el interior de Mirsa Planta Uno, a cinco empleados de la misma empresa no los dejaron entrar a laborar ayer por la mañana y ahora se preparan para demandar laboralmente a la fuente de empleo.

"Nos dijeron que nos habían dado de baja y nosotros estamos exigiendo que nos reinstalen o que nos liquiden conforme a lo que establece la ley", dijo uno de quienes participaron junto con otros de sus compañeros en una protesta realizada en el interior de la fábrica.

Ahora resulta que a fuerza nos quieren imponer al Sindicato Autónomo de Operarios en Maquiladoras de Reynosa que encabeza Heriberto Urbina Flores de quien los obreros no quieren saber nada, porque no entrega las cuotas y porque no les gusta la forma en que trabaja y ni siquiera los ha defendido cuando han tenido problemas como ahora, agregó.

"Lo único que quiere Urbina Flores es nuestro dinero pero nunca entra en nuestra defensa", apuntó Quirina Cedillo López, una de las que fueron despedidas.

"Nos acusan de haber causado destrozos en la planta pero eso es falso, nosotros no rayamos ni un sólo vidrio", añadió.

Aseguran los demandantes que cuando hicieron la protesta Juan Cervera, representante de la empresa les dio el permiso para salir "y ahora no quiere reconocer eso y por el contrario ordena que nos corran".

"Fue Marcelo Olán, abogado de la planta quien salió para notificarnos que estábamos despedidas y no nos dejaron entrar a trabajar", concluyó Cedillo López.

PARADOS. Varios camiones no pudieron entrar ayer a la planta porque los inconformes protestaron en el acceso principal.