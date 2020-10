Se manifiestan ambulantes; buscan regresar a plaza Juárez

Cd. Victoria, Tam.- A más de un año de haber sido reubicados, los exvendedores ambulantes de la Plaza Juárez se manifestaron en la Presidencia Municipal para solicitar una audiencia con la nueva alcaldesa, María del Pilar Gómez Leal, esto con el fin de que se les permita volver a trabajar al lugar que ocuparon por varios años.

"No pedimos más que trabajar, eso es todo lo que estamos pidiendo, un trabajo digno para poder seguir subsistiendo y para seguir dando manutención a nuestras familias", comentó el vocero de ex ambulantes de la Plaza Juárez, Iván Mauricio Cadena Garza, "no se pudo, lo intentamos, tuvimos pérdidas, tuvimos demasiadas dificultades para poder seguir con nuestra labor, se intentó, estuvimos mucho tiempo intentándolo pero son plazas que no acostumbra a ir la gente, que no son habituales para que estén acudiendo y no se pudo".

Originalmente se trataba de 108 comerciantes en conjunto entre las plazas Juárez e Hidalgo del primer cuadro de la ciudad, los cuales fueron reubicados por la administración municipal a las plazas De los Héroes de la Independencia en el 22 Hidalgo, y Morelos en el 9 Allende -retirados del primer cuadro-; el Municipio en aquel entonces se comprometió en habilitar esos lugares sin embargo el público no acudió a estos lugares por lo que poco a poco los ambulantes fueron dejando esas plazas.