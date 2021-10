Se llevaron hasta el último peso.- Sansores

"Sí cuidó el Gobierno (saliente) dejar para los trabajadores del Gobierno estatal, pero no se preocuparon porque también se diera la institucionalidad de municipios, aún cuando eran del mismo partido (PRI), se llevaron hasta el último peso entonces sí nos dejaron una situación muy crítica", dijo.

"Uno no tiene forma de ayudarlo directamente, entonces sí es necesaria la intervención del Presidente. En Campeche, los trabajadores que dependen del Gobierno estatal aparentemente no van a tener problema en el pago de sus aguinaldos y los meses que faltan, pero los ayuntamientos, no es lo mismo".

Sin detallar los ayuntamientos que atraviesan por esa situación, Sansores informó que, durante su encuentro privado con López Obrador se analizaron los mecanismos y rutas legales para hacer llegar recursos a las autoridades locales.

"Se está buscando la manera para que ningún trabajador sufra por eso y cuáles son los mecanismos. Se estuvieron discutiendo, de tal forma que el ser humano y se va a resolver a como dé lugar", aseveró.

Por otro lado, mencionó que, aun cuando Campeche no enfrenta problemas graves de inseguridad, es necesario reforzar el despliegue de cuerpos policiacos en algunos municipios como Ciudad del Carmen, Escárcega y Calakmul.

Sansores agregó que el Presidente tiene programado realizar una gira de trabajo por la entidad a finales del mes de octubre, en el marco de las supervisiones de la construcción del Tren Maya.