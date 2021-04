Se llevan por la fuerza a candidato del PRD en Veracruz

Aunque no existe una versión oficial sobre el incidente de este miércoles, medios locales reportaron que Gómez Martínez fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En un video, se observa cómo el político veracruzano fue subido por sujetos encapuchados y con armas largas a una camioneta blanca, estacionada afuera de su negocio de autopartes, en la localidad de Plan de Ayala.

El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, reclamó a las autoridades estatales y a la Federación por la seguridad de su abanderado. "En el caso concreto de Gregorio Gómez, que ahorita se señaló que fue levantado de su negocio, en camionetas con hombres armados, con alto poder, y resulta que Gregorio Gómez es el principal líder en el norte de Veracruz, zona de Poza Rica, Tihuatlán, él mismo es candidato a Presidente municipal de Tihuatlán", reclamó en una manifestación afuera de Gobernación (Segob). "Qué casualidad que el día de hoy, a minutos de llegar a la Secretaría de Gobernación, se lo llevan, es el clima de terror político que están empeñados en Veracruz contra el PRD".

A los reclamos, se sumaron el dirigente del partido en Veracruz, Sergio Cadena, y también la diputada federal Azucena Rodríguez. "Hace unos momentos nos acaban de informar que uno de nuestros liderazgos de la zona norte, Gregorio Gómez Martínez, fue levantado por un grupo armado en su negocio y hacemos responsable a Cuitláhuac García, de lo que le suceda. "No vamos a permitir más atropellos, si el Gobierno piensa que con este tipo de acciones y amenazas va a dominar a los perredistas se equivocó", expresó. La protesta de los perredistas en la capital del País es para exigir la liberación de Rogelio Franco Castán, ex Secretario de Gobierno de Veracruz y ex aspirante a la candidatura para la Alcaldía de Tuxpan, quien fue detenido por agredir a un elemento ministerial que ejecutaba una orden de aprehensión en su contra.

El pasado 21 de marzo, Franco Castán fue vinculado a proceso por el delito de ultrajes a la autoridad y se encuentra llevando su proceso al interior del Penal de Amatlán de los Reyes, en la región central montañosa de Veracruz.