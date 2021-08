Se llevan el oro

La 93 entrega del Premio Oscar , evento que tuvo que reinventarse por la pandemia del Covid -19, por lo que ahora, en lugar de una sola sede, tuvo varias y no hubo alfombra roja con público. Fue Regina King quien llegó al escenario de la Union Station, antigua estación de tren al aire libre, la terraza del teatro Dolby y con pocas personas en las mesas. Lo primero que hizo fue nombrar al ganador al Mejor Guión Original el cual se llevó Emerald Fennell por "Una joven prometedora", quien emocionada subió a recibir su estatuilla dorada. La actriz de "Miss Simpatía 2" se mantuvo a cuadro y presentó al ganador de Mejor Guión Adaptado que fue Florian Zeller and Christopher Hampton por "The Father". La histrión y ganadora del Oscar como Mejor actriz de reparto, Laura Dern, presentó al vencedor de la Mejor película Internacional que fue para la cinta de Dinamarca "Otra ronda".

El siguiente premio fue para el Mejor actor de Reparto y fue para Daniel Kaluuya quien venció en esta categoría.

Don Cheadle, otro ganador de la Academia entregó el premio a mejor maquillaje fue para "Ma Rainey´s Black Bottom".

En la pantalla el director coreano de "Parásitos" y ganador del Oscar, Bong Joon-ho, dio a conocer al ganador de Mejor Director y fue Chloe Zhao por "Nomadland".

GANAN MEXICANOS

El nominado en esta ocasión Riz Ahmed fue el encargado en nombrar al ganador al Mejor Sonido y fueron los mexicanos Michelle Couttolenc, Jaime Baksht y Carlos Cortés quienes se lo llevaron. Y fue Nicolás Becker quien recibió dicho galardón.

LOS CORTOS

El Mejor cortometraje se lo llevó "Two Distant Strangers" y los directores tomaron el micrófono para hablar sobre el racismo que hay en Estados Unidos y sobre todo por la violencia policial que se vive en dicho país vecino del norte.

Reese Witherspoon también estuvo presente y fue la encargada de mencionar al ganador a Mejor Corto Animado y fue "If Anything Happens I Love You".

La actriz ganadora del Oscar, anunció Mejor Película Animada para "Soul".

El Mejor Corto Documental fue para "Colette" ; el Mejor documental "My Octopus Teacher" y en la categoría Mejor Efectos Visuales y fue "Tenet" el ganador .

La noche se iluminó cuando llegó Brad Pitt, quien anunció a la Mejor Actriz de Reparto fue la coreana Youn Yuh-jung por "Minari".

El Mejor Diseño de producción fue "Mank" ; Mejor Fotografía, la actriz Halle Berry nombró a Erik Messerschmidt por "Mank",

Harrison Ford y reveló al ganador a Mejor Edición que fue para "Sound of Metal", el cual ya alzó con este, su segunda estatuilla dorada.

Zendaya, quien lució un vestido amaraillo, fue la encargada de dar el anunció a la Mejor Música Original y fue para "Soul" de Disney-Pixar. y también reveló a la Mejor Canción y la ganadora fue "Fight For You", la cual es interpretada por H.E.R para la cinta "Judas and the Black Messiah" .

LO EMOTIVO

Llegó el turno de Angela Bassett, quien recordó a todas las almas que se han perdido durrante la pandemia y tras esto dio paso a todos los actores y actrices que han dejado este plano, ya sea por causas naturales o por el Covid-19.

La hora que se considera cumbre en todas las entregas del Oscar llegó antes de lo que se esperaba al darse a conocer cuál es la Mejor Película que fue para "Nomadland" de Chloe Zhao y con esto se mantiene su racha ganadora en los circuitos de premiación.

Frances Louise McDormand alzó el premio como la Mejor actriz;

Joaquin Phoenix dio la noticia que Anthony Hopkins se llevó el premio a Mejor Actor por "The Father" .

