Se lleva Nicole Kidman premio SAG como mejor actriz en TV

Los Ángeles, California..- Nicole Kidman ganó el premio a la mejor actriz en cinta para televisión o serie por su trabajo en “Big Little lies”, durante la 24 entrega anual de premios del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG), que se lleva a cabo en el auditorio Shrine de Los Ángeles.



Kidman derrotó a Laura Dern en “Big Little lies”, Jessica Lange por “Feud: Bette and Joan”, Bette Davis por “Feud: Bette and Joan” y Reese Whiterspoon por “Big little lies”.