Se lleva Martin balón de recuerdo

"Cuando escuché el pitazo fui corriendo luego luego para agarrarlo. Es algo muy emocionante, también es gracias al trabajo de todos mis compañeros, son los que te marcan los movimientos, los que te ponen los pases para meterla.



"Aquí están las firmas de todos los compañeros, del cuerpo técnico, utileros, gente de seguridad y todos", dijo Henry Martín



Pese a su noche redonda, el delantero de las Águilas no quiso quedarse con todo el crédito y recordó a todo aquel que le ayudó para colocarse en esta nueva posición.



"Es el esfuerzo a nunca dejar de luchar por tus sueños, nunca dejar de ir por más, siempre querer lograr más. Y bueno, también la oportunidad que me da Miguel (Herrera) y todo el equipo, a Oribe, que le estoy aprendiendo mucho.



"Fue lo más bonito, que al final del partido que voy saliendo de la cancha y la afición va gritando mi nombre. Que en tan pocos partidos la gente te tome ese cariño es algo que me causa mucha alegría", sentenció.