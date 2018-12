Se lleva Cruz Azul a promesa

Guadalajara, Jalisco

Mediante su cuenta de Twitter, el Cruz Azul anunció ayer la incorporación del canterano del Guadalajara, Alexis Gutiérrez, quien recientemente se proclamó campeón con las Chivas en la categoría Sub 20 de la Liga MX.

El originario de León, Guanajuato, formó parte de las Fuerzas Básicas del Rebaño Sagrado desde la categoría Sub 15, pasando por Sub 17 y Tercera División, hasta llegar a Sub 20 en el redil.

Ahora La Maquina le brinda la oportunidad de dar el salto a la Primera División del futbol mexicano al juvenil, quien se encontrará en La Noria con el también ex rojiblanco Orbelín Pineda.

ALTERCADO DE PEREIRA

El jugador del Guadalajara, Jair Pereira, tuvo una discusión con un aficionado de las Chivas en los Emiratos Árabes Unidos.

El conflicto se generó cuando el seguidor rojiblanco le señaló a Pereira un bajo rendimiento con el Rebaño, esto mientras el zaguero se fotografiaba en un sitio turístico con su familia.

En un video difundido en las redes sociales, se distingue que el elemento del chiverío pide se le respete a él y a su familia, pues señala que es en la cancha cuando puede aceptar todo tipo de críticas.