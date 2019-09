¡Se llegó la hora!

Por Alberto Gamboa

No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegué, es el momento más esperado por "Súper Joel", quien este domingo 1 de septiembre correrá en Brasov, Rumanía el Campeonato Mundial de 50 kilómetros. El ultramaratonista reynosense será el único mexicano en dicha competencia, situación que lo ha motivado al doble.

"Fue una preparación de un año, se tuvieron dos competencias buenas en Los Angeles y Francia donde se ganó, pero esto ya es otro boleto, se trata del Campeonato Mundial, me siento sumamente afortunado de estar aquí y ser el único mexicano, el único que representará al país entre los mejores a nivel mundial", comentó con mucha emoción para EL MAÑANA desde el continente europeo.

Joel Rodríguez es un súper atleta que en los últimos años ha puesto en alto el nombre de Tamaulipas. A pesar de que el deporte que practica no es muy popular, él se las ha ingeniado para mantenerse en el más alto nivel. Entrenar en Reynosa ha sido la misión más complicada ya que no existen espacios adecuados, pero en lugar de poner pretextos le pone el doble de ganas a lo que hace y por eso está a punto de cumplir con el mayor reto de su carrera.

"Estoy feliz de competir con lo mejor del mundo, seria mentirte si te aseguro que estaré en los primeros lugares, pero daré mi máximo esfuerzo para poder competirles y pues hasta donde me alcance", expresó con mucha sinceridad.

Joel está listo, arribó a Brasov desde el pasado miércoles para irse aclimatando. El mexicano se ha ganado el respeto de muchos corredores elite ya que es el bicampeón del "IAU50K European Championships 2019", que se llevó a cabo en Belvès, Francia. Su mejor tiempo en los 50 kilómetros es de 3 horas con 46 minutos y sueña con poder mejorarlo para subir al podio.