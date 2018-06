Se liberan

Ciudad de México

Ambos vienen de grupos exitosos: Beto Cuevas, vocalista de la banda chilena La Ley, y Ana Torroja, del trío español Mecano.

Ahora se unen para hacer un dueto que les ayudará, confían, a dejar atrás el fantasma de sus agrupaciones pasadas.

"Es difícil porque además la gente casi no te deja ser tú mismo y más en el caso de los dos que venimos de dos agrupaciones que han sido historia en la música", dice Torroja.

EXITOSOS

"Para mí lo más complicado era tratar de diferenciar a Ana de Mecano de Ana Torroja, intentar encontrar mi sitio, mi estilo y a partir de ahí, podía unirme a Ana de Mecano. Lo más difícil fue hacer entender a la gente que yo no era sólo de Mecano, sino que también era Ana Torroja; creo que ya lo van entendiendo", comenta con una sonrisa.

Cuevas sabe lo que es eso. El cantante fue la voz distintiva de La Ley, con la que alcanzó fama en los 90 y si bien su atuendo de rockstar sigue intacto, con todo y lentes oscuros, no es así con la forma en que tuvo que encontrar su camino.

"Me pasó algo similar a lo que dice Ana. Uno comienza una carrera con agrupaciones exitosas y no se da cuenta cómo va creando un monstruo que después, cuando uno quiere emanciparse, tomar otro camino o probar nuevas cosas, tiene que competir contra eso. De todas maneras, mi pasado con La Ley lo llevo siempre conmigo porque también fui muy activo en la creación".

Beto explica que el problema no es el pasado sino el futuro: "No me molesta que me identifiquen como Beto de La Ley, es casi mi apellido, pero evidentemente uno también quiere reinventarse. Si comienzas a hacer siempre lo mismo te quedas plasmado como un catálogo y ya no eres propositivo y ese es el gran desafío que tenemos los artistas que llevamos un buen tiempo en esto".

EQUIPAJE PROPIO

Torroja medita unos segundos y agrega: "Para nada me molesta que me digan Ana de Mecano porque como dice Beto es un equipaje que viene contigo, forma parte de tu vida, ya no de tu historia musical o tu profesión, eso eres tú también. Pero lo que quería era que la gente no se sintiera engañada, que no fueran a buscar lo que desapareció. Al final, terminas uniendo las dos cosas, funcionan perfectas".

Esta complicidad los lleva ahora a unir esfuerzos en una nueva versión del tema "Fuera de mí", que tenían ganas de hacer más que por la canción, por la idea de unir voces.

"Nació de la admiración. Siempre me ha gustado Ana, su voz, su nivel artístico, su pasado musical e historia. Estaba dentro de los artistas que yo pensaba, "me encantaría hacer algún día un dueto con alguien". Surgió esta posibilidad de interpretar esta canción pero en una versión más 2018", indica Cuevas.

Torroja añade: "Yo lo recibí con la misma ilusión. Me sentí muy honrada, para mí fue un regalo porque admiro a Beto desde La Ley".

Alumnos de sus hijos

CANTANTES Y PADRES DE FAMILIA

Además de su realización como músicos, ambos llevan la carrera de padres, de la cual han tenido que aprender lecciones constantemente.

Torroja señala: "Tengo una familia increíblemente generosa, al final eso es el amor y lo entienden perfecto. Cuando mi hija era más pequeña me costaba mucho trabajo separarme de ella pero van creciendo y ellos también agarran su camino, necesitan independizarse y necesitas soltar también, realmente ahora es mucho más sencillo sin quitar que obviamente la extraño".

En el caso de Cuevas, él se vio en la necesidad de hablar con sus hijos sobre su carrera y lo que ésta traía consigo, ya que entre giras, discos y largas jornadas de trabajo, no quería que sintieran su ausencia.

"Comencé a ser artista cuando mis hijos estaban creciendo. Hubo momentos en que no estaba presente pero ahora que mi hijo es músico y artista, lo entiende mejor".