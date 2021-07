Se les va a la yugular

EN LA MIRA

Noticia Relacionada Anuncia América partido amistoso en Salt Lake City

“Allí tienen a Pati Chapoy y a Mara Castañeda que se juntaron, fíjate dije qué padre y qué bueno que las que lavan la imagen a Vicente Fernández —que le apretaba hasta las bubis a la chava–, entonces ‘don Vicente le creo’ y chilló, y la otra ‘Enrique te creo’. ¿Por qué no hacen el club de apoyemos a los pederastas, a los abusadores de las mujeres, Mara y Pati?

“Vergüenza, pena les debería de dar a estas señoras hacer este tipo de cosas, vergüenza les debería de dar emplear los medios de comunicación para apoyar a supuestos violadores y a Vicente lo vimos todos, ustedes creen que Vicente se equivocó al agarrarle en vez de la cintura las bubis, ¿por qué a Canelo lo agarró del hombro? ¿No es wey verdad?”, expresó.

Mara Patricia Castañeda publicó en su canal de YouTube una entrevista con Pati Chapoy, en la que tocaron el tema Enrique Guzmán. Mara le preguntó por el linchamiento por llorar en la entrevista con Enrique, a lo que ella contestó.

“Estoy consciente de que como periodista yo no me debo de involucrar en lo que le está pasando al personaje que entrevisto, pero cuando tienes a tu lado a un hombre devastado donde está negando las acusaciones que le están haciendo, llorando pidiendo que lo entiendan, obviamente me conmoví, soy humana, soy una persona común y corriente. Él empezó a sangrar por la nariz y a mí me dio miedo que en ese momento le pasara algo”, dijo Pati a Mara Patricia.

DENUNCIA EN PROCESO

Agregó que al inicio de la entrevista Enrique le contó que dos o tres días antes Frida Sofía le llamó “para decirle que si no intercedía con la hija para que siguiera dándole dinero a Frida, ella se iba a encargar de acabar con la mamá y con toda la familia”.

Gustavo Adolfo ya interpuso su denuncia en contra de Enrique Guzmán, como dijo que haría hace unas semanas cuando acudió a la fiscalía. También comentó que de acuerdo con su abogado, Alonso Beceiro, el panorama es prometedor.

“Dice que esto es pan comido que no tiene por dónde ganar, que me esté tranquilo. Yo respeto las leyes y estoy seguro de que no cometí ningún delito”, comentó.

Aclaró que él no llamó en ningún momento que era un ladrón, sino que fue uno de sus entrevistados, Miguel Blasco, ejecutivo musical que fue padrino de Frida Sofía.

“Dice Enrique que yo dije que era un ladrón, pero eso lo dijo Miguel Blanco, que llegaba ahogado de cocina a buscarlo. Allí está la entrevista. Entonces yo creo que Enrique tiene serios problemas y esto de crear una cortina de humo para hacerse a un lado de lo realmente importante”.