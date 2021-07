Se les resbala lo negativo

"Afortunadamente, es más la gente que me quiere que la que me tira mala onda, obviamente hay esos comentarios. y a uno le duelen, no somos hechos de piedra, somos humanos, obviamente te hacen dudar de ti mismo, te preguntas si realmente eres bueno o si estás hecho para esto.

NADA FÁCIL

"La verdad es complicado, pero después ves tu potencial y ves el amor que te da la gente que te quiere; esto ha sido más que suficiente para lidiar con esos comentarios", afirmó Mía en entrevista.

A pesar de sentir satisfacción y orgullo de ser hija del ex Timbiriche y la conductora Andrea Legarreta, su parentesco le ha generado duros señalamientos en redes sociales.

"Mis papás son figuras públicas que han estado años en el medio, por lo tanto, va a haber gente que obviamente no les voy a caer bien sólo por ser hija de ellos.

"La gente va a odiar por odiar, lastimar o querer hacer comentarios negativos por cualquier razón que sea, a veces nosotros somos su blanco. La verdad, mis papás siempre me han enseñado a lidiar con ello de la mejor manera y no hacerles caso al final del día", indicó la adolescente.

A su padre se le resbalan las críticas y, con casi cuatro décadas de trayectoria, hasta considera necesario un poco de polémica para darle "sabor" a su camino.

"Sí hay gente muy ruda (en redes), pero si no qué chiste que todo fuera blanco y bonito y ´¡wow, qué padre!´. Tenemos que verlo como algo que le da sabor y, además, en momentos puede ser hasta cómico", dijo el intérprete de "Aire y fuego".

Luego de compartir el debut de su hija en redes, que generó un álbum disponible en plataformas digitales, el youtuber Escorpión Dorado insinuó, a manera de broma, que Rubín explotaría a su hija para asegurar el futuro de los progenitores.

"Él se está burlando de la gente que hace esos comentarios. Es un buen amigo mío", aclaró.

"A mí no me importa lo que la gente piense, porque quienes me conocen saben quién soy yo, Mía sabe lo que yo estoy haciendo por ella. Afortunadamente, ni su mamá ni yo tenemos por qué explotarla, ni la necesidad, ahorita lo que hacemos es apoyar a nuestras hijas a que cumplan sus sueños".