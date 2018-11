SE LES ACABÓ EL AMOR\

Ciudad de México

Con el tema tan sonado sobre la ruptura del cantante Miguel Bosé y Nacho Palau, un escultor español quien compartió 26 años de su vida con el intérprete de "Morena mía", es inevitable no retomar algunos de los matrimonios más longevos de los famosos que también terminaron en separación y algunos hasta en odio.

1) Miguel Bosé y Nacho Palau . Aunque el cantante español siempre mantuvo su vida íntima alejada de los medios de comunicación, su romance con el escultor Nacho Palau sacó a flote todos los años que Bosé no oficializó su relación sentimental con Palau, quien también es padre de sus hijos. Pues de acuerdo con el periódico "El País", los pequeños nacieron por vientre de alquiler y Nacho considera que los niños, aunque no son hermanos de sangre, sí se han criado como tal.

Por ello, Palau se vio orillado a comenzar acciones legales para proteger sus intereses y los de sus hijos, ya que tras la separación de la pareja, dos de los menores se trasladaron a la Ciudad de México junto a Miguel Bosé; mientras que los otros se quedaron en España con Palau.

\

MIGUEL BOSÉ Y NACHO PALAU.

DE LOS FAMOSOS DE HOLLYWOOD

2) Antonio Banderas y Melanie Griffith. Uno de los matrimonios más famosos en el mundo de Hollywood fue el que protagonizaron los actores Antonio Banderas y Melanie Griffith, la pareja estuvo casada cerca de 20 años, juntos tuvieron una hija llamada Stella del Carmen. Parte del motivo que orilló a Banderas y a Griffith a culminar con su relación fue que a lo largo de todos esos años que vivieron como familia, la actriz no pudo realizar otras funciones que tanto había deseado, al menos así lo expresó en una entrevista.

"Parte de la razón por la que mi matrimonio terminó es porque personalmente me quedé atrapada. No dejaré que eso vuelva a suceder, quiero disfrutar de la vida, quiero poder hacer lo que quiera", refirió Griffith en una entrevista.

Luego del escandaloso divorcio, Griffith comenzó a realizarse diversas cirugías estéticas de las cuales se arrepentiría años después; mientras que a Banderas se le vio relacionado sentimentalmente con Nicole Kimpel. Después de varios años distanciados, los viejos rencores se dejaron a un lado, y Melanie y Antonio compartieron el último cumpleaños de su hija. Pero eso sí, ella quiso borrar de inmediato el tatuaje con el nombre de Antonio en el brazo.

MELANIE GRIFFITH Y ANTONIO BANDERAS.

3) Mel Gibson y Robyn Moore. Fue en junio de 1980 que el actor Mel Gibson y la enfermera Robyn Moore contrajeron matrimonio, la pareja se conoció por medio de un servicio de citas, juntos tuvieron siete hijos: Hannah, los gemelos Edward y Christian, Willie, Louis, Milo y Tommy. Sin embargo, Gibson y Robyn finalizaron su relación en 2009, Moore alegó diferencias irreparables.

El divorcio del actor y de Moore pasó a la historia como una de las separaciones más costosas de Hollywood. Al no existir acuerdo prematrimonial y tener que repartir con Gibson la mitad del patrimonio de éste.

Luego de su divorcio, Mel se relacionó con la cantante rusa Oksana Grigorieva, con quien tuvo una hija. Pero no fue la única, ya que actualmente Gibson mantienen un romance con una modelo 34 años más joven que él, llamada Rosalind Ross, con la que tuvo a su noveno hijo.

MÁS DE UNA DÉCADA

4) Demi Moore y Bruce Willis. mLa actriz Demi Moore y el astro de Hollywood tuvieron un matrimonio que duró más de una década, se casaron en 1987 y tuvieron tres hijas: Rumer, Scout y Tallulah. No obstante, Moore y William se divorciaron en el año 2000.

Moore contrajo matrimonio cinco años después con el actor Ashton Kutcher, quien es 16 años menor que la actriz. El 17 de noviembre de 2011, Moore anunció su divorcio de Kutcher, en medio de varios rumores que afirmaban que Ashton le había sido infiel en distintas ocasiones.

5) Guillermo del Toro y Lorenza Newton. El cineasta mexicano Guillermo del Toro ha logrado gran fama internacional debido a su enorme talento, es reconocido por grandes cintas como: "Cronos", "El Laberinto del Fauno", "Hellboy" y reciente (y multi nominada) cinta, "La Forma del Agua". Este hombre, famoso por sus criaturas fantásticas y monstruos, se casó con Lorenza Newton en 1986.

El ex matrimonio tiene dos hijas: Marisa y Mariana del Toro, quienes se han mantenido fuera de los reflectores. En la pasada entrega de los premios Oscar 2018, del Toro dejó sorprendida a la audiencia al llegar a la alfombra roja del brazo de la guionista Kim Morgan. Frente a las escandalosas imágenes, el cineasta aclaró que llevaba tiempo que se había separado de Newton: "Me separé en febrero (del 2017) y me divorcié en septiembre, pero poca gente sabía", dijo del Toro.