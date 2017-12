¡Se les acabó el amor! Las rupturas más sonadas de 2017

1) Belinda y Criss Angel. La historia de amor de esta pareja acabó en muy malos términos, pues el ilusionista realizó declaraciones contra Belinda en su cuenta de Twitter, además hubo rumores de infidelidades con varias bailarinas.

Aunque mucho tiempo los vimos muy enamorados y el mago se tatuó el nombre de la cantante en el pecho, terminaron su relación y Beli estuvo deprimida un tiempo por esa ruptura, pero ahora se encuentra enfocada en actividades altruistas con su fundación Gaia Planeta Azul, mientras que Criss Angel regresó con su expareja Shaunyl Benson, madre de su hijo.

2) Selena Gomez y The Weeknd. Estos cantantes formaron una pareja muy linda, sin embargo tras 10 meses de noviazgo decidieron terminar su relación. Selena regresó con Justin Bieber quien es el amor de su vida y parece que Abel Tesfaye, nombre real de The Weeknd, está en planes de reconciliación con la modelo Bella Hadid.

3) Gabriel Soto y Geraldine Bazán. Luego de casi 10 años de matrimonio la pareja decidió poner fin a su matrimonio. En medio de rumores de infidelidades el actor Gabriel Soto confirmó que enfrentan un proceso de divorcio; por su parte Geraldine reconoció que pasan por un momento muy duro, pues ambos tienen dos hijas en común.

4) Luis Miguel y Desiree Ortiz. El cantante Luis Miguel vivió un fugaz romance con la periodista venezolana Desiree Ortiz; ella se encargó de hacer pública su relación y al poco tiempo confirmó que habían terminado, pues dijo que no estaba dispuesta a dejar su vida para seguir los pasos de "El Sol".

5) Saúl "Canelo" Álvarez y Shannon de Lima. Esta pareja tuvo un fugaz noviazgo tras el divorcio de la modelo venezolana con el cantante Marc Anthony; aunque ella aceptó que se había encariñado con el boxeador terminaron su relación al poco tiempo.

6) Fergie y Josh Duhamel. Esta pareja tramitó su divorcio en secreto, sin embargo salieron a la luz rumores que indican que se separaron porque el actor no quería que Fergie retomara su carrera como cantante, pues ella estaba enfocada en su nuevo disco y en volver a ser una estrella musical.

7) Ben Stiller y Christine Taylor. Luego de 17 años de matrimonio rompieron su relación tras atravesar por una severa crisis derivada de una "amistad" del actor con una compañera de rodaje. Revistas del corazón afirman que Ben Stiller se obsesionó con la mujer y que no dejaba de hablar de ella, cosa que desde luego no le agradó a su mujer, y aunque él se comprometió a terminar esa amistad no lo hizo y eso terminó son su matrimonio.

8) Robert Pattinson y FKA Twigs. La pareja tenía planes de boda, pues tenían un noviazgo desde el 2014, sin embargo en octubre dieron a conocer que terminaban su relación. La pareja fue muy celosa de su intimidad, por lo que en pocas ocasiones se les vio juntos en eventos públicos.

9) Julián Gil y Marjorie de Sousa. Después de anunciar la llegada de su primer hijo, la realidad hizo que esta pareja que ya había tenido mucha historia con variadas rupturas y reconciliaciones tomara la decisión de separarse y ahora hay una demanda por la patria potestad de su bebé.

10) Orlando Bloom y Katy Perry. Los rumores de la separación de estos dos astros de Hollywood siempre fue recurrente, la noticia explotó cuando Katy Perry llegó sola a la fiesta que la resvista "Vanity Fair" organiza cada año con motivo de la premiación del Oscar. Luego se publicaron fotografías del actor Orlando Bloom acompañado de otra chica que no era la cantante.

11) Javier Hernández y Lucia Villalón. La polémica separación del futbolista con la periodista española se confirmó cuando ambos borraron sus recuerdos de redes sociales, cosa que sorprendió al mundo ya que había un compromiso de boda en puerta. Luego salió a la luz que el futbolista había tomado la decisión de "estar solo".

12) Javier Hernández y Camila Sodi. Luego de la separación con Lucía Villalón y cerca del Día de San Valentín, Camila Sodi y Javier "Chicharito" Hernández tuvieron un encuentro romántico en París, fueron capturados por una revista del corazón donde se develó su noviazgo. La ilusión de la actriz mexicana y el deportista terminó según declaró Sodi, por la intromisión de la prensa en su relación.

13) Scarlett Johansson y Romain Dauriac. Una de las actrices más sexys de Hollywood pidió el divorcio y empezó la lucha por la custodia de su pequeña hija Rose. Y aunque las razones de su separación son todavía un misterio, algunos medios europeos aseguran que la pareja vive separada desde el verano pasado.

Kylie Jenner y Tyga. Los excéntricos Tyga y Kylie Jenner están separados… de nuevo, la pareja decidió poner fin a su relación y aunque los antecedentes de sus separaciones son bastantes parece que esta vez es definitivo.