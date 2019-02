Se les acaba el amor...

Ciudad de México.

Entre los mundos de la política y el espectáculo puede surguir un guiño coqueto, basta ver la historia de actriz Irma Serrano y el ex presidente Gustavo Díaz Ordaz, por ejemplo, o la actriz Silvia Pinal y el ex gobernador de Tlaxcala Tulio Hernández. Como febrero es el mes del Amor, te vamos a presentar otras historias de amor entre políticos y actrices que no vivieron un "hasta que la muerte nos separe" y que dieron mucho de qué hablar.

1) Sherlyn y Gerardo Islas. La actriz y el político de Puebla unieron sus vidas en noviembre de 2014 en la ex hacienda de Chautla, Puebla. Ella tenía 28 años y él 30 cuando se juraron amor eterno, primero, en una boda espiritual en Indonesia, después en su boda civil en Cancún y meses más tarde en la religiosa.

Sin embargo, tras dos años de amor, la unión terminó por desgastarse debido a la carga de trabajo de ambos. No tuvieron hijos.

2) Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto. Angélica y Enrique se conocieron cuando ella llegó a la oficina del político para trabajar en unos promocionales del gobierno del Estado de México, a principios del 2008. Meses después comenzó el cortejo del expresidente hacia la actriz y, en el mismo año, durante el programa "Shalalá" con Katia D'Artigues y Sabina Berman, Enrique Peña Nieto aceptó que tenía una relación de noviazgo con ella. La boda llegó en noviembre de 2010 y un mes después, se convirtieron en la pareja presidencial. Sin embargo, el amor terminó con el sexenio y a él ya se le relaciona sentimentalmente con la modelo Tania Ruiz Eichelmann.

3) Mariagna Prats y Marcelo Ebrard. Cuando ya era Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard lo tenía todo: éxito político y hasta el amor que encontró en la actriz Mariagna Prats, con quien se casó por lo civil el 8 de julio de 2006. Ella, además, se desempeñaba como pintora, cualidad que se sumaba a todas las demás que él admiraba de su entonces esposa. Marcelo y Mariagna se separaron en 2011 tras intentar rescatar su matrimonio con una breve separación. No tuvieron hijos.

4) Edith González y Santiago Creel. La actriz y el político se conocieron en el año 2003 cuando él era secretario de gobernación en el sexenio del panista Vicente Fox y, en ese entonces, él estaba casado con Beatriz Garza desde hace 21 años. Un año más tarde, trascendió que Edith González estaba embarazada pero se desconocía el nombre de su pareja. Luego de especulaciones y años más tarde, se dio a conocer que Santiago era el papá de Constanza, la reconoció y le dio su apellido.

