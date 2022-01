Se le puso al tiro a ´Rocky´

Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, es considerado hasta la fecha por muchos el mejor futbolista de la historia. Como jugador brilló con la Selección de Brasil, el Santos FC y con el Cosmos de Nueva York. Su fama le permitió codearse con las grandes celebridades del espectáculo como Sylvester Stallone, el famoso intérprete de "Rocky" y "Rambo".

Espantado por el coco

Pelé debutó con el Santos de Brasil a los 15 años, y la figura del equipo, Válter Vasconcelos, le jugó una broma. ´Oye, tú, jovencito, te aseguro que, aunque sea un enano, soy muy capaz de saltar por encima de ti como si fueses una pulga. Esto no es un equipo de futbol, sino una guardería infantil. Anda niño, vete a dormir que va a venir el coco´. Pelé se puso a llorar y se quedó dormido. Poco después, Vasconcelos le dijo: ´Anda hijo. Ven a dar un paseo conmigo. Ya sé lo que te pasa. Seguro que esta es la primera vez que sales de casa".

Fricciones con Stallone

En 1981, Pelé formó parte del elenco que participó en la película "Victory" (Escape a la victoria), en la que actuó a lado de Sylvester Stallone, quien ya era famoso por su personaje de Rocky Balboa. Pelé reveló que no fue sencillo convivir con él. "Stallone no permitía que nadie más se sentara en su silla en el plató, y se comentaba que había insistido en que fuera su personaje el que marcara el gol de la victoria. Como él era el guardameta del equipo, Hatch, esto no pudo ser. De ahí la escena en la que Stallone detiene un penal al final".

Mejor que Maradona

Durante años, Pelé y Diego Maradona (QEPD) sostuvieron un intenso debate sobre quién había sido el mejor futbolista de la historia. Para Pelé, la rivalidad no pasaba de ser una broma. "A veces nos encontrábamos y pese a que no tuviéramos una relación muy cercana, bromeábamos. Él me decía ´cuidado porque dicen que yo soy mejor que tú´. Y yo le decía ´puedes ser mejor, pero yo marco con la derecha, con la zurda, de cabeza, y tú no´, y reíamos. Siempre bromeábamos sobre quién era mejor, pero para Dios todos somos iguales".

Setién, regañado por Pelé

El ex técnico del Barcelona, Enrique Setién, cuenta que en su época de jugador del Atlético de Madrid (1985-1988) estaba inhabilitado para jugar 3 partidos, por lo cual decidió divertirse por la noche. "Me fui a una discoteca de Madrid y eran las tres o cuatro de la mañana. Me quedo mirando una de las mesas del fondo y digo ´me parece que ese que está sentado allí es Pelé´. Me acerqué y le dije: ´¿Me firma un autógrafo? Es que yo también juego al fútbol´ y Pelé me respondió ´y si juegas al fútbol, ¿qué haces a estas horas en la discoteca?´".

Un Rey en Nueva York

Pelé vivió su última etapa como futbolista en el Cosmos de Nueva York de 1975 a 1977, donde conoció a grandes figuras del espectáculo: "Era la época de las grandes discotecas, y el Cosmos formaba parte de todo eso. Conocí a Frank Sinatra, Mick Jagger, Rod Stewart, Woody Allen. Asistí al cumpleaños número 18 o 19 de Michael Jackson, y Andy Warhol pintó mi retrato. Una vez me topé con Steven Spielberg en un restaurante y me dijo: ´Te filmaré jugando al futbol en la luna, porque ése es el único sitio donde no has jugado aún".