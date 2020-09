Se le antojaría a Sanz iniciar carrera en el cine

El cantante Alejandro Sanz estuvo este domingo en el Festival de San Sebastián como compositor e intérprete de la canción "El Verano que Vivimos", de la película homónima, una experiencia nueva que le ha hecho plantearse la idea de hacer películas si recibe una buena propuesta.

"Las cosas hay que probarlas todas en la vida. Cuando llegue el momento adecuado, y si alguien te ofrece algo que esté bien (lo tomaría). Yo no voy a ir persiguiendo a nadie para que me meta en una película", comentó.

"Creo que el nivel de directores y de actores y del cine que se hace en España es muy bueno, realmente, trabajar con cualquiera de ellos que tenga una buena idea sería para mí un placer".

Y mientras ese momento llega, Sanz se acaba de bautizar, en la banda sonora de la película de Carlos Sedes El Verano que Vivimos, presentada este domingo en una proyección especial en San Sebastián, como autor e interprete de una canción hecha por encargo y que llegó a su puerta a través de un amigo.

"Invité a los productores a mi casa y me contaron lo que querían que hiciera. Me llamó mucho la atención porque, efectivamente, era algo que no había hecho hasta ahora y yo también me preguntaba: '¿Por qué no?'.

"A lo mejor reservaba esta primera vez para este momento; la verdad es que lo he disfrutado muchísimo", aseguró.

Reconoció que hay cosas comunes a la hora de escribir por encargo ya que cree que siempre se necesitan musas en las qué inspirarse o una historia que se quiera contar.

"En este caso, te dan la historia, lo cual te evita el cincuenta por ciento del trabajo. Te tienes que adaptar un poco e intentar cantar y contar con música, en este caso, el espíritu de la película", argumentó.

"Hoy todos estamos mirando al mundo audiovisual porque tenemos tantas restricciones para hacer nuestro trabajo en vivo que es realmente interesante buscar y explorar en ese mundo. Y es muy gratificante, porque es la parte del trabajo que se hace en casa, en silencio, la que siempre ha sido más atractiva para mi".