Se le acabó el amor

Ciudad de México.

Tras casi un año como pareja, el histrión Luke Evans confirmó su ruptura con Rafael Olarra.

"Es lo que es", dijo el actor de La Bella y la Bestia (2017) al Times de Reino Unido, sin entrar en detalles sobre la causa de la separación.

Los fanáticos han especulado que la pareja pudo haber terminado en otoño del año pasado, cuando Evans dejó de seguir al ex jugador de futbol en Instagram; además de eliminar fotografías en las que ambos aparecían de su red social.

SE DEJAN

Olarra, chileno de 42 años, también ha eliminado algunas de las imágenes que compartía junto a la estrella de Drácula: La Historia Jamás Contada.

Luke Evans y Rafael Olarra hicieron pública su relación en febrero de 2019 con un videoclip de un viaje que hicieron a Hawai.

"Le encanta mi humor galés....no, ¡honestamente! ¡lo hace!", subtituló Evans a la publicación, añadiendo los hashtags "recuerdos de Hawai" y "felicidad".

Luke normalmente ha mantenido en privado los detalles de su vida personal. Sin embargo, al principio de su carrera habló de su sexualidad abiertamente.

NUNCA OCULTO

SER GAY

"Todo el mundo me conocía como un hombre gay, y en mi vida en Londres nunca traté de ocultarlo", aseguró en 2002 a The Advocate, revista LGBTQ+.

"Sabía que iba a tener que hacer entrevistas con revistas gay. Sabía que esto iba a suceder. Entonces, pensé: ´Bueno, voy a tener que estar abierto´. Es quien soy. Y si a la gente no le gusta, entonces no quiero sus trabajos. Nunca he sido un buen mentiroso".