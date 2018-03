Se lanza Meade contra Anaya en aniversario del PRI

Cd. de México.- José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI, aprovechó el 89 aniversario de ese partido para lanzarse contra su oponente del PAN, Ricardo Anaya.



Frente a la clase política del tricolor, el ex funcionario federal pidió que el panista pague por sus acciones y no ponga de pretexto una supuesta cortina de humo.



"Ningún candidato puede usar la contienda para lavar sus culpas y su dinero", afirmó.



"No hay cortina de humo que valga, el que la hace debe pagarla".



Orador único de la celebración, Meade dijo repudiar la corrupción y exigió castigo en contra de quienes hayan violado la ley, "sean del partido que sea".



Desde la sede priista, aceptó que en el País existen legítimas expresiones de enojo y decepción, además de un fundado reclamo, malestar e indignación por la inseguridad, la violencia, la impunidad y la corrupción.



"Un País que todavía tiene, como dijera Luis Donaldo Colosio, hambre y sed de justicia", afirmó.



El candidato aseguró que no alienta la división ni los extremos que polarizan.



Tras las críticas lanzadas por algunos priistas en contra de Anaya, por el supuesto plagio de una ponencia, Meade sostuvo que es un hombre con ideas propias.



Desde el micrófono, sostuvo que México no quiere aventuras políticas ni retrocesos, ni demagogias.



Advirtió que las elecciones del próximo 1 de julio serán en un momento decisivo en el que México deberá elegir entre perder o ganar.



El ex Secretario de Hacienda no se declaró militante del tricolor, pero recordó que es hijo de un priista.