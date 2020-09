Se lanza de cantante

Vin Diesel no es solamente un hombre de películas de acción, pues estrenó su sencillo "Feel Like I Do" en el show de Kelly Clarkson.

A través de un videomensaje, la estrella de la saga de Rápido y Furioso dijo sentirse honrado de presentar su canción en el programa de la ganadora de American Idol, además de sentirse bendecido de tener otra salida creativa en un año donde normalmente estaría en un set de filmación.

Ésta también es la primera colaboración de Diesel con el sello discográfico Palm Tree Records, del DJ y productor noruego Kygo, que fue presentada en las redes sociales del actor con su imagen oficial.