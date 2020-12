Se lanza contra gobiernos

Ciudad de México.

Sin llegar a criticar frontalmente a los gobiernos del mundo manejaron la pandemia causada por el Covid-19, Alejandro Sanz síconsidera que les faltó tener más empatía y, en algunos casos, no haberse aprovechado de la situación para hacer política.

"Lo que yo hubiera puesto a esta receta, a este platillo, sería un poco de concordia política. Aunque sé que sería injusto calificar cómo cada gobierno ha afrontado esta situación porque no es fácil y estoy convencido que todos los que estaba en una situación de poder tenían ganas de ayudar y hacer lo mejor", comenta.

¡ES UN CIRCO!

"Pero todo el circo político que se creó alrededor de todo esto... creo que la ciudadanía necesitaba sosiego, paz, tranquilidad, lo que les estábamos pidiendo es que se sumaran a esa especie de marea de solidaridad que existía entre todos, porque lo último que queríamos oír hablar era de política, no nos interesaba la política en absoluto. Si ha habido un momento en el que la política era inútil completamente fue durante la pandemia y hubo gente que aprovechó para hacer política y eso sí que es terrible".

Sanz opina que eso "crispó" el ambiente y que no ayudó a alguien, por lo que más allá de criticar ("porque ante una situación así es muy difícil de reaccionar de manera adecuada"), dice que hubiera pedido un poco más de empatía con los ciudadanos.

El cantante español explica que también durante estos meses vivió momentos difíciles y de mucho miedo, pero ese temor a la incertidumbre lo tuvo que superar y seguir adelante.

"La primera etapa de la pandemia fue la más terrible porque a la propia enfermedad se sumaba la incertidumbre, había muchas teorías, todos los días salía algo diferente, no se sabía absolutamente nada de lo que ocurría, no se sabía cuántas personas estaban muriendo, cuántas personas estaban enfermas, no había un test, era todo un desastre.

LOS MIEDOS

"Yo creo que el peor de los miedos es esa incertidumbre, porque cuando tú sabes a lo que te puedes enfrentar, te armas lo mejor que puedas, pero cuando no sabes a lo que te enfrentas eso es lo peor, creo que eso fue el peor de mis miedos", comparte.

En esta situación, quiso aliviar el corazón de las personas con música, por eso sin filtros compartió su improvisación del tema #ELMUNDOFUERA y así como él ha compartido su historia, animó a las personas de todo el planeta a compartir sus experiencias. Recopiló más de 4,500 videos de 36 países diferentes.

"Creamos un equipo de redactores que lo que hizo fue separar por temáticas los videos, de artistas, niños, historias de personas que pasan el confinamiento solos, en familia, intentamos contar un poco lo que ha pasado, todas las emociones que hemos vivido. Hemos creado como un diario, porque al final la gente es quien cuenta las historias", explica.

Todo se reúne en un documental que, así como su canción, lleva por nombre "El Mundo Fuera" y se estrena este viernes por la plataforma digital de Amazon Prime Video.

"En esta pandemia hemos vivido historias muy tristes y eso no se puede olvidar. Pero hemos querido enfocar el documental siempre desde el punto de vista de la esperanza, que es esa pequeña herramienta que guarda el ser humano cuando ya no nos queda nada. Podemos abrir esa apuesta con esa llave".