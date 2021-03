Se lanza al Zoom

"Yo, como toda mujer, como todo ser humano, tengo el sueño y las ganas de poder tener mi tribu, el poder tener mi familia y realizarme en ese sentido de mi vida. Claro que me gustaría hacerlo en un futuro", declaró.

DISFRUTA SU INDEPENDENCIA

"Pero también disfruto muchísimo mi independencia, mi tiempo a solas, que no es lo mismo que soledad".

Se sabe que la actriz mantiene un romance con el empresario Zacarías Melhem Salinas, a quien en noviembre pasado felicitó de una manera cariñosa refiriéndose a él como "rey, al de corazón más bueno y sonrisa eterna. El que nos cuida a todos, el que me da perspectiva y me nivela", según una publicación que ella compartió en Instagram.

En entrevista telefónica, la actriz dejó claro estar abierta a la posibilidad de casarse, pero no se desespera por hacerlo.

"Creo que las mujeres, en general, y digo las mujeres por la cultura que tenemos, deberíamos o tendríamos la oportunidad de disfrutar más el proceso o tiempo de estar siendo nosotras solteras, de estar solas, de trabajar, de construir antes de que llegue todo eso.

SIN PRISA

"Yo, la verdad es que lo disfruto y no tengo prisa, y si llega, bien, y si no, no me define como mujer, pero ¿si me gustaría? Claro, creo que a todas las personas nos encantaría".

Lo que también tiene encantada a Ana Brenda es la oportunidad de invitar al público a un proceso al que pocas veces tiene acceso, las primeras lecturas de una obra de teatro, a través de Inicio de Sesión, experiencia que compartirá junto a Arcelia Ramírez.

"Como actriz, es un momento que te da muchísimo nervio, mucha expectativa, porque es el primer encuentro con el personaje, con tus compañeros, entonces sí hay mucha presión, y aquí lo vamos a hacer en vivo, con público virtual, y van a tener acceso a este momento que no todo el mundo tiene", añadió.

Ana Brenda y Arcelia harán una conexión por Zoom, en la cual van a tener a su director, Mauricio García Lozano, con un texto escrito por el dramaturgo Reynolds Robledo.

"Voy a un experimento", comentó la actriz, quien ha participado en producciones como Dinasty, Por Amar Sin Ley, Lo Imperdonable y Corazón Indomable, entre otras.

MAÑANA ONLINE

La cita para ver Inicio de Sesión es este lunes, a las 20:30 horas, por WalletPoint.com.mx. con las actuaciones de Ana Brenda y Arcelia Ramírez.