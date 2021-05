Se la ´juegan´ por Chuma

Más de 150 ex trabajadores del municipio de Reynosa decidieron no traicionar sus principios partidistas y afrontaron las consecuencias de apoyar el proyecto político del candidato panista a la alcaldía, Jesús Ma. Moreno "Chuma".

Los exempleados denunciaron que sus jefes inmediatos en diferentes áreas del Ayuntamiento de Reynosa, les exigieron participar activamente en favor de otro candidato, y al negarse fueron despedidos injustificadamente.

La mañana de este lunes 3 de mayo, decidieron hacer patente su apoyo a la fórmula panista que encabeza Chuma, quien junto al candidato a Diputado federal por el noveno distrito, Gerardo Peña, los felicitaron por mantener intacta su convicción.

"Quiero extenderles mi reconocimiento a todos ustedes por no claudicar, por no agachar la cabeza, y porque demostraron que en verdad son panistas de corazón", dijo el candidato a la Presidencia municipal, Jesús Ma. Moreno, Chuma.

Los representantes de los más de 150 empleados municipales expresaron que les fue notificada su baja en sus empleos al decir "no" a la imposición de apoyar a candidatos diferentes a Acción Nacional.

"Es la forma de actuar de quien ahora está al frente del Municipio; yo les reconozco su valor porque dijeron no al proyecto de presidencia municipal; no traicionaron sus ideales y afrontaron las consecuencias y por ello fueron despedidos, por no someterse a los caprichos", agregó Chuma.

Gerardo Peña, candidato a la diputación federal por el noveno distrito, al igual que Chuma, candidato del PAN a la Presidencia, agradecieron cada voto que representan estas 150 personas, seguros de que el próximo 6 de junio obtendrán un triunfo contundente.

Chuma agradeció el apoyo de los exempleados municipales y su convicción por continuar impulsando los ideales del PAN.