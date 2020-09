Se juntan Brozo y Loret en cantina

Desde una cantina, el periodista Carlos Loret de Mola y el conductor Víctor Trujillo, mejor conocido como Brozo, decidieron festejar la Independencia de México para un nuevo video publicado en Latinus.

En este encuentro entre ambos comunicadores, Brozo tiene una visión con los personajes históricos que forman parte de la imagen oficial del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y piden la ayuda del payaso tenebroso para ser liberados, pues aseguran estar secuestrados.

"Estuve con los héroes reales, no con los que están habilitándose para estar en los libros de texto alguna vez", dice Brozo a Loret entre risas mientras cuenta su visión.

Es así como ambos comunicadores inician su conversación, en la que bromean y critican temas como la rifa del avión presidencial, la consulta ciudadana sobre llevar a juicio a expresidentes, la pandemia por Covid-19, el movimiento de mujeres con la toma de la CNDH y los ataques hacia los medios de comunicación.

Loret de Mola, también columnista de El Universal, puso sobre la mesa la venta de boletos y la rifa del avión presidencial que se llevó a cabo este 15 de septiembre. Señaló que a pesar de que una mayoría importante apoya al presidente López Obrador, esto no quiere decir que lo van apoyar en todas sus acciones.

"Se supone que este es el presidente del pueblo y él habla por el pueblo, le pidió al pueblo que comprara boletos del avión presidencial, y el pueblo qué le dijo, lo que diga mi dedito", dijo Loret al mismo tiempo que niega con el dedo.

Además expuso que la mayoría de la compra de los billetes de la lotería fueron repartidos al Insabi y otra parte comprados por grandes empresarios, "la antes mafia del poder".

"En vez de ir hacia adelante regresas a antes y peor, porque es el antes desenmascarado totalmente, porque por la superioridad moral él tiene el derecho de hacer y deshacer", comenta Brozo.

Sobre la colecta de firmas para solicitar una consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes, Loret señaló: "En un país de 130 millones de personas andan arañando para juntar un millón 800 mil que firmen para consulta, pues ¿no se supone que el pueblo está con él? (presidente López Obrador)", se pregunta.

Ante la falta de éxito en la venta de "cachitos" y la colecta de firmas, Loret señaló que "está desesperado y enojado el presidente porque no le está saliendo nada, no junta las firmas, no junta los boletos, la economía se está cayendo, la pandemia, la inseguridad y encima de todo lo de las mujeres".