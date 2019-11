Se juega La Volpe continuidad en cierre de torneo

Sin opciones de Liguilla y en busca de no terminar entre los últimos de la general, en Toluca quieren cerrar el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX con dos triunfos, además de que Ricardo La Volpe y los jugadores se juegan su continuidad.

Así lo manifestó el "Bigotón" La Volpe en rueda de prensa este jueves, donde comentó que en esos últimos dos encuentros espera entrega de sus pupilos y que se ganen un lugar en la próxima temporada.

"Tienen que demostrarle a una directiva quiénes se quedan y quiénes se van a ir, es decir, los logros no se hicieron, si no entras a una Liguilla yo creo que la directiva y el director deportivo se van a reunir y van a decir qué pasa", indicó.

Sabe que en muchas ocasiones el hilo se corta por lo más delgado y el técnico es el primero que sale de una institución, y en caso de que ocurra su salida, aseveró que el estratega que llegue tendrá un equipo un tanto armado que solo deberá reforzar con tres o cuatro jugadores.

"Lo primero, pueden cambiar al técnico y lo segundo, el técnico que venga va a tener conocimiento del Toluca, va a ver a dónde puede haber falencias y seguro van a venir tres o cuatro contrataciones", añadió.

Agregó que los jugadores tienen que comprender en qué equipo se encuentran, una institución grande, y todos asumir su responsabilidad en lo ocurrido con el equipo, que se ubica en la decimoséptima posición con apenas 16 unidades.

De su continuidad, reconoció que el futbol le ha enseñado que cuando no hay resultados ahí se acaba la relación, "y también está muy claro que no creo que vengan a buscar muchos jugadores de otras instituciones, habrá no doy nombres, pero yo creo que no más de cuatro".

De la Copa MX, donde "Diablos Rojos" accedió a octavos de final y enfrentará al Atlas en serie a disputarse en el mes de enero, resaltó el accionar de sus pupilos, pues por momentos tuvieron un buen funcionamiento.

"No quedamos como líder general porque Monterrey goleó a Cafetaleros. Hubo momentos en que el equipo tuvo un funcionamiento y hubo momentos en que no".