Se jubila el jefe de Bomberos

Laredo, Tx.

El 12 de febrero, poco más de dos meses antes de jubilarse, Steve Landín, jefe del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Laredo, confió al reportero, su ahora anunciado retiro, la separación definitiva de su gran pasión, la cual inició 30 años atrás y terminó este 15 de mayo.

"Este es un trabajo de vida y de muerte, tiene muchas satisfacciones, ¡miles!, momentos muy bonitos es una tarea de servicio total al prójimo, tienes que tener ese corazón de servir a los demás, pero también enfrentamos la crudeza indeseable, esa realidad triste, o sea, la muerte infame de alguien, salvamos a mucha gente, pero también nos convertimos en el último ser que vio con vida a una persona, somos quienes escuchamos de esa víctima sus palabras finales antes de marcharse de este mundo".

"Mi familia me reclama, voy a las puertas que Dios me abra, tengo unos pendientes, también algunos planes que quiero materializar, pero al lado de los míos, con mi esposa, mis cuatro hijos", dijo Steve Landín, afuera del cuartel general, su segunda casa, con 12 años como el jefe máximo del departamento.

Es duro ver perderse vidas, mutilarse personas, quemarse severamente, la vida cambia en un instante, por eso el experimentado jefe de bomberos, pide a la gente, a los laredenses cuidarse, en casa o al manejar un vehículo, en cualquier parte y en todo momento, siempre estar al pendiente de sus hijos y de todos los suyos, de uno mismo.

"Una madrugada, como capitán de una de apagadora, en la estación 1 de calle Guadalupe, acudimos a una casa quemándose, estaba como a cinco cuadras de esa nuestra base, al salir y voltear hacia el sitio a donde nos dirigíamos (cruce de Washington y San Francisco) vimos un resplandor en el cielo era entre las 3:00 y 4:00 de la mañana, les dije a los muchachos, pónganse todo el equipo, rápido y sin falta, el combate será duro, así fue.

"Al llegar, las llamas ya estaban pasándose a una segunda casa, como capitán yo iba al frente, cuando tratamos de entrar, estaba tan caliente que el flashover (destello irradiante) nos aventó hacia atrás, a mí me quemó un poco, nada serio, pero al casco, de plástico duro, de intenso color rojo, me lo dejó totalmente negro, así se quedó, ya no se le pudo quitar lo oscuro, ni con muchas lavadas, es el que luego como instructor, mostraba a los estudiantes de la academia de bomberos, para que entendieran la magnitud del peligro al que se enfrentarán en su tarea diaria, les comparaba un caso nuevo color rojo, con el que me quemó aquella lumbre", recordó.