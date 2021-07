Se inunda plaza

La plaza pública Benito Juárez literalmente se inundó al no tener sistema de drenaje pluvial por done pueda fluir la pertinaz lluvia, por lo sirvió de chapoteadero para transeúntes y menores que al no poder acceder a la playita, la tomaron como balneario natural.

Es plausible agregar que, ante el pronóstico de más lluvia, ya hay quienes se están preparando con pequeñas lanchas y triciclos para cruzar a los turistas, o bien para llevarlos a un paseo natural por la calle Tamaulipas con todo y salvavidas.

Plaza pública terminó por inundarse y viene más agua.